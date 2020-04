Geisterzugfahrt von Wien nach Graz

Ein "Heute"-Leser traute seinen Augen nicht und filmte: Bei einer Fahrt von Wien nach Graz war er "mutterseelenallein".

Wie sich doch die Zeiten ändern: Normalerweise bekommt dieZusendungen von Videos mit überfüllten Zügen und Beschwerden, dass Leser in öffentlichen Verkehrsmittel keinen Platz finden.Jetzt hat sich alles geändert; "Heute"-Leser Heribert hat auf seiner Zugfahrt von Wien nach Graz seinen Augen nicht trauen können und machte aus diesem Grund ein Video. Er war ganz alleine im Zugabteil und das an einem Samstagvormittag. Das hat er so noch nicht erlebt und auch wir sehen solche Bilder eher selten. Die Geisterzugfahrt hat er für uns in einem Video festgehalten.Seit Dienstag, den 14. April 2020 gilt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtend Mund-Nasen-Schutz. Alle Fahrgäste sollen eigenverantwortlich einen Mund-Nasen-Schutz mitnehmen und in Zügen und Bussen auch der ÖBB tragen. Alternativ können auch ein Schal oder ein Halstuch verwendet werden.Aufgrund der aktuellen Lage gibt es im Moment zusätzlich deutliche Einschränkungen im Personenverkehr. So ist etwa der internationale Zugverkehr in viele Länder eingestellt. In Österreich kam es im Fern- und zu Anpassungen im Fahrplan. Nähere Informationen dazu erhalten Sie auf der Streckeninformation sowie beim ÖBB Kundenservice 05-1717.