Gelbe Engel von C15 heben weiterhin für Euch ab

Der Christophorus 15 in Ybbsitz (Amstetten) fliegt und fliegt: Die Crew wendet sich nun mit einer Botschaft an die Bevölkerung.

Die äußerst erfahrene und eingespielte Crew des Christophorus 15 aus Ybbsitz ist weiterhin im Einsatz: Flugretter Martin Freunberger, Notärztin Ulrike Teufl und "Tausendsassa" Pilot Roland Eslitzbichler (mehr dazu hier ) wenden sich mit einer Botschaft an die Österreicher: "Wir sind für Euch im Dienst. Bitte bleibt für uns zu Hause."Bundesweit gibt es 16 Notarzthubschrauberstandorte des ÖAMTC - in Niederösterreich gibt es insgesamt vier ÖAMTC-Notarzthubschrauber: C3 in Wr. Neustadt, der ITH in Wr. Neustadt (mehr dazu siehe unten), C2 in Krems-Gneixendorf (fliegt auch in der Nacht, auch in der Heiligen Nacht) und eben C15 in Ybbsitz (Bezirk Amstetten).