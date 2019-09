Gelbe und blaue Mülltonne werden ab jetzt fusioniert

Größte Umstellung bei getrennter Müllsammlung seit 15 Jahren in Wien: Plastikflaschen, Getränkekartons und Metalle kommen in gemeinsame Tonne.

Noch einfacher, noch effizienter und noch bequemer ist ab sofort die getrennte Altstoffsammlung in Wien. Nach dem Motto "Aus zwei wird eins" werden künftig Plastikflaschen, Getränkekartons und Metalle gemeinsam in der neuen gelb-blauen Kombi-Tonne gesammelt, in Einfamilienhäusern im gelb-blauen Kombi-Sack.Mit Hilfe automatisierter Sortiertechnologie lassen sich die Altstoffe danach sortenrein trennen und dem Recycling zuführen. "Die getrennte Sammlung ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz, die Wienerinnen und Wiener sammeln jährlich rund 350.000 Tonnen an Altstoffen, die wieder verwertet werden und sparen damit 75.000 Tonnen CO2", so Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima (SP). Nun optimiert die Stadt Wien in Kooperation mit der ARA die getrennte Sammlung weiter: "Mit der neuen gelb-blauen Kombi-Tonne für Plastikflaschen und Metalle wird das Mülltrennen noch einfacher, die Neuerung bringt mehr getrennte Altstoffe und damit mehr Recycling. Darüber hinaus sparen wir durch die Fusion rund 80.000 Transportkilometer, weil die Fraktionen nicht mehr von unterschiedlichen LKWs entsorgt werden", erklärt Sima.Die Umstellung der Altstoffsammlung in Wien erfolgt gemeinsam mit der Altstoff Recycling Austria (ARA), die für die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verpackungen verantwortlich ist. "Die Mülltrennung wird für die Wienerinnen und Wiener noch bequemer: Die getrennte Vorsammlung im Haushalt entfällt, denn Plastikflaschen, Getränkekartons und Dosen wandern in einen gemeinsamen Vorsammelbehälter – und das spart Platz. Außerdem stehen mehr Standorte für die gemeinsame Sammlung der Verpackungen zu Verfügung, dadurch entfallen für die Wienerinnen und Wiener zusätzliche Wege zu den Sammelbehältern", erklärt ARA-Vorstand Christoph Scharff. "Wir erwarten uns von der Umstellung eine Steigerung der Sammelmengen und weniger Fehlwürfe. Denn wir müssen in Zukunft alle gemeinsam noch besser werden, um einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zu einer erfolgreichen Kreislaufwirtschaft zu leisten." Die Wiener sind bereit, wie eine Marketagent-Umfrage bestätigt. Rund 83 Prozent gaben an, sich beim richtigen Sammeln und Trennen noch mehr anstrengen zu wollen.An mehr als 6.500 Standorten können die Wiener künftig Plastikflaschen, Getränkekartons und Dosen in einer gemeinsamen neuen, gelb-blauen Tonne entsorgen. "Bis dato mussten die Standorte für Altmetall und Plastikflaschen von zwei unterschiedlichen Müllsammelfahrzeugen angefahren werden. Durch die gemeinsame Sammlung der beiden Fraktionen in der neuen Gelben Tonne spart man daher Transportwege – rund 80.000 Kilometer jährlich und damit ca. 160.000 Kilo CO2-Äquivalente pro Jahr. Zusätzlich wurden die Liegenschaften, welche an die ÖKO-Box-Sammlung angeschlossen waren, extra angefahren, um Getränkekartons abzuholen. Nun werden alle drei Abfallfraktionen gemeinsam transportiert", so Sima.Plastikflaschen für• Getränke (PET-Flaschen)• Wasch- und Putzmittel (Haushaltsreiniger, Weichspüler, ...)• Körperpflegemittel• sonstige Lebensmittel (Speiseöl-, Essig-, Milch-, Joghurtflaschen und ähnliches)• destilliertes Wasser, Kühlmittel und Sonstiges (bitte kein Motoröl)• Dosen, kleinteilige Metalle• Getränkedosen• Konservendosen für Lebensmittel oder Tiernahrung• Menüschalen aus Metall (Fertiggerichte, Tierfutter, ...)• andere Metallverpackungen (Verschlüsse, Deckel, Tuben, Alufolie)• kleinteilige Metalle (Durchmesser kleiner als 20 cm, nicht spitz und nicht scharf, keine Drähte, keine Batterien)Getränkekartons• Milch- und Saftpackerln• Getränkekartons für Wein etc.Die Tonnen werden nach und nach optisch angepasst, die bisher gelben Tonnen bekommen einen blauen Ring sowie eine neue Beklebung. Die Blauen Tonnen – bisher ausschließlich für Dosen und Kleinmetalle vorgesehen – werden Schritt für Schritt durch neue Gelbe Tonnen mit blauen Rand an der Einwurföffnung ersetzt. Alle Haushalte erhalten zudem rund 2 Wochen vor Beginn der Umstellung Ihres Gebietes eine neue Vorsammeltasche mit entsprechendem Design und erläuterndem Infoblatt. Alle Gelben Tonnen bekommen zusätzlich neue Aufkleber. Aufgrund der großen Menge an Blauen und Gelben Tonnen – insgesamt handelt es sich um rund 19.000 Behälter an mehr als 6.500 Standorten nimmt der Austausch der Blauen Tonnen gegen Gelbe Tonnen rund 6 Monate in Anspruch. Die Umstellung beginnt im Oktober und erfolgt gebietsweise.• Oktober bis Mitte Dezember: Bezirke: 21, 22, 2, 3, 11, 20• Mitte Dezember bis Ende Jänner: Bezirke 1, 6, 7, 8, 4, 5, 10, 12, 13, 23• Februar 2020 bis März 2020: Bezirke 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19Von April 2020 bis Ende Juni 2020 erfolgt noch die optische Anpassung der bisherigen „Gelben Tonnen" mit der blauen Einwurföffnung.Mehr Infos auf abfall.wien.at