Geldmangel: 35-Jähriger mit Messer bei Trafikraub

Dem Landeskriminalamt Wien ist es gelungen, eine Raubserie von Mitte Jänner 2020 bis zum 3. März 2020 in Wien-Floridsdorf zu klären.

Am 3. März 2020 kurz vor Mitternacht wurde der Beschuldigte, ein 35-jähriger österreichischer Staatsbürger, in seiner Wohnung in Wien-Floridsdorf festgenommen. Er steht im Verdacht, am 26. Februar 2020 einen Raub mit einem Messer in einer Trafik verübt zu haben. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt.Im Zuge der Einvernahme konnten dem 35-Jährigen zwei weitere Raubüberfälle auf Geschäftslokale zugeordnet werden. Der eine ereignete sich am 15. Jänner 2020 in einer weiteren Trafik unter Androhung von Schlägen mit einem Schlagstock.Der andere wurde am 27. Jänner 2020 durch die Bedrohung mit einem Messer verübt. Die erbeutete Summe beläuft sich auf einen Gesamtwert im unteren vierstelligen Eurobereich. Der Tatverdächtige ist geständig und nennt Geldmangel als Motiv.