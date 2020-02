Dieb griff in Handtaschen und stahl vier Geldbörsen

In Leobendorf, Klosterneuburg, Gerasdorf und Vösendorf wurden in Geschäften Geldtaschen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Diebes-Tour in Niederösterreich: Rund um Wien war im Dezember und Jänner ein Mann in Geschäften auf der Lauer und griff in die Handtaschen von Kunden. Mit den erbeuteten Bank-Karten hob er Geld ab.In Leobendorf (Bezirk Baden) am 5. Dezember, in Gerarsdorf (Bezirk Korneuburg) am 9. Dezember, in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) am 10. Dezember letzten Jahres und in Vösendorf (Bezirk Mödling) am 11. Jänner 2020 war der Langfinger unterwegs.Der bislang unbekannte Dieb verursachte einen Gesamtschaden im vierstelligen Eurobereich. Mit drei Bankomatkarten gelang die Bargeldbehebung in Wien, Klosterneuburg und Gerasdorf. Der Versuch mit der Kreditkarte abzuheben, scheiterte. Die Ermittlungen in den vier Fällen laufen noch.Nun wurden Fotos des mutmaßlichen Täters zur Veröffentlichung freigegeben. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Hinweise an die Polizeiinspektion Vösendorf unter der Telefonnummer: 059133-3343.