Gemälde gestohlen: "War nur zum Speed-Dating in Wien"

Renoirs "Bretonische Küstenlandschaft". Bild: LPD Wien

Es grenzt an Kunst, eindeutige Bild-Beweise vor Gericht einfach vom Tisch zu pinseln: Dass Dorotheum-Dieb Vadym G. mehrmals in die Fotofalle tappte, tangiert ihn nicht. "Der Mann sieht mir nur ähnlich."