Das Marktgemeindeamt Sieghartskirchen warnt aktuell vor Giftködern, die in der Katastralgemeinde Kreuth ausgelegt werden.

Achtung an die Hundebesitzer im Bezirk Tulln: Die Gemeinde Sieghartskirchen warnt vor Giftködern. Von der Polizei sei die Kommune informiert worden, dass in der Katastralgemeinde Kreuth derzeit Giftköder ausgelegt werden."Bitte achten Sie daher in besonderem Maße auf Ihre Kinder und Haustiere. Wenn Sie etwas Verdächtiges im öffentlichen Bereich wahrnehmen, geben Sie dieses bitte mit Einweghandschuhen oder Gummihandschuhen in ein trockenes Behältnis. Bringen Sie bitte die Dose dann zur Polizei oder auch zur Gemeinde, damit dies entsprechend zur Untersuchung gebracht wird", heißt es seitens der Marktgemeinde.(wes)