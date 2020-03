Genesis gehen wieder auf Tour - ohne Peter Gabriel

Die Rockband Genesis ("Land Of Confusion") geht im Herbst erstmals seit 13 Jahren wieder auf Tournee. Die Sache hat nur einen Haken - oder zwei ...

Vorerst nur auf der Insel

Peter Gabriel lässt Reunion aus

Darauf haben die Fans seit vielen Jahren sehnsüchtig gewartet! Sänger Phil Collins (69), Gitarrist Mike Rutherford (69) und Keyboarder Tony Banks (69) kündigten am Mittwoch die "The Last Domino?"-Tour an und bestätigten damit die seit Monaten andauernden Spekulationen in den Medien.Bislang sind erst acht Konzerte in Großbritannien im November und Dezember bestätigt. Weitere Termine sind (noch) nicht bestätigt.Zuletzt schauten Genesis im Juni 2007 live in Österreich vorbei: Rund 30.000 Fans bejubelten im Linzer Stadion die Kult-Band, die mit Hits, wie "I Can't Dance", "Land Of Confusion" oder "Tonight Tonight Tonight" Musikgeschichte geschrieben hat.Phil Collins' Live-Comeback als Solokünstler sei der Auslöser für die Reunion gewesen, sagte Rutherford am Mittwoch beim Radiosender BBC2. "Phil war die letzten zweieinhalb Jahre auf Tour, es schien also ein guter Zeitpunkt zu sein, um darüber zu sprechen", sagte Rutherford. "Ich freue mich darauf."Begleitet wird das Trio von seinem langjährigen Tourgitarristen Daryl Stuermer sowie von Collins' Sohn Nic. Der 18-Jährige wird - wie auch schon bei Phil Collins' Solokonzerte im Wiener Stadion im letzten Jahr - am Schlagzeug sitzen, weil sein Vater aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst spielen kann.Der ehemalige Genesis-Sänger Peter Gabriel (70) und der frühere Leadgitarrist Steve Hackett (70), der seit Jahren Konzerte mit Genesis-Musik spielt, sind nicht mit von der Partie.Gabriel hatte Genesis 1967 gemeinsam mit seinen Mitschülern Mike Rutherford und Tony Banks als Progressive-Rock-Band gegründet. Nach seinem Ausstieg - er startete eine erfolgreiche Solokarriere, siehe "Sledgehammer" - übernahm Schlagzeuger Phil Collins kurzerhand auch das Singen. Der Rest ist Musikgeschichte.