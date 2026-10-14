Startseite Life Technik
Smartphone-Navigation im Auto
Smartphone-Navigation im Auto
pixabay.com
DIY-Trick für Zug und Auto

Genial: Gratis-Handyhalterung selbst basteln

Wer sein Smartphone nicht die ganze Zeit halten will, kann sich mit einfachen Haushaltsmitteln eine praktische Halterung basteln.
Von Technik Heute
14.10.2026, 18:07
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Bei langen Zug- oder Autofahrten will man nicht ständig das Handy in der Hand halten, um Filme oder Serien zu schauen. Eine Handyhalterung macht das deutlich komfortabler. Wer sich aber nicht extra eine kaufen will, kann mit einem einfachen Trick Abhilfe schaffen.

Für zu Hause oder die Zugfahrt gibt es eine besonders einfache Lösung: Eine Handyhalterung aus Pappe. Mit einer Vorlage zum Ausdrucken ist der Ständer in nur fünf Minuten fertig gebastelt. Alles, was man braucht, ist ein Blatt Kopierpapier und ein Stück Karton.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Noch praktischer ist ein Trick für Autofahrten, wie chip.de berichtet. Dafür braucht man nur einen Gefrierbeutel aus der Küche. So funktioniert's: Die Kopfstütze des Vordersitzes abnehmen, dann einen Gefrierbeutel mit der geschlossenen Seite über die Stangen ziehen, bis diese durchstechen.

Auch interessant

Spülmaschine reinigen: 3 Hausmittel helfen
Dieser Geheimcode schaltet deine Mobilbox am Handy ab
Neues Handy? Wann sich ein Wechsel wirklich lohnt

Perfekt für Kinder auf der Rückbank

Jetzt kann man das Smartphone einfach in den hängenden Beutel legen. Da der Gefrierbeutel kopfüber hängt, lässt sich das Handy jederzeit herein- und wieder herausnehmen. Das ist besonders praktisch für Kinder auf der Rückbank, die so freihändig Videos anschauen können.

Wer sein Tablet aufstellen möchte, sollte bei der Papplösung einen etwas stärkeren Karton verwenden. Die Vorlage kann man auch einfach vergrößert ausdrucken, damit der Ständer breiter und höher wird.

tec, 14.10.2026, 18:07
Mehr zum Thema
DIY Smartphone Zug Tipps
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote