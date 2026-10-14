i Smartphone-Navigation im Auto pixabay.com DIY-Trick für Zug und Auto Genial: Gratis-Handyhalterung selbst basteln Wer sein Smartphone nicht die ganze Zeit halten will, kann sich mit einfachen Haushaltsmitteln eine praktische Halterung basteln. Von Technik Heute 14.10.2026, 18:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei langen Zug- oder Autofahrten will man nicht ständig das Handy in der Hand halten, um Filme oder Serien zu schauen. Eine Handyhalterung macht das deutlich komfortabler. Wer sich aber nicht extra eine kaufen will, kann mit einem einfachen Trick Abhilfe schaffen.

Für zu Hause oder die Zugfahrt gibt es eine besonders einfache Lösung: Eine Handyhalterung aus Pappe. Mit einer Vorlage zum Ausdrucken ist der Ständer in nur fünf Minuten fertig gebastelt. Alles, was man braucht, ist ein Blatt Kopierpapier und ein Stück Karton.

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Noch praktischer ist ein Trick für Autofahrten, wie chip.de berichtet. Dafür braucht man nur einen Gefrierbeutel aus der Küche. So funktioniert's: Die Kopfstütze des Vordersitzes abnehmen, dann einen Gefrierbeutel mit der geschlossenen Seite über die Stangen ziehen, bis diese durchstechen.

Perfekt für Kinder auf der Rückbank

Jetzt kann man das Smartphone einfach in den hängenden Beutel legen. Da der Gefrierbeutel kopfüber hängt, lässt sich das Handy jederzeit herein- und wieder herausnehmen. Das ist besonders praktisch für Kinder auf der Rückbank, die so freihändig Videos anschauen können.

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Wer sein Tablet aufstellen möchte, sollte bei der Papplösung einen etwas stärkeren Karton verwenden. Die Vorlage kann man auch einfach vergrößert ausdrucken, damit der Ständer breiter und höher wird.