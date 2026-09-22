i Handwerker bei der Arbeit pixabay.com Kurioser Baumarkt-Gag Geniale Unterhose gegen das Maurer-Dekolleté Ein französischer Baumarkt sorgt mit Spezialunterhosen für Aufsehen. Der extra hohe Bund verhindert den peinlichen Einblick beim Bücken. Von Technik Heute 22.09.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer kennt es nicht: Man bückt sich kurz, und schon blitzt der obere Teil des Gesäßes aus der Hose. Das sogenannte "Maurer-Dekolleté" ist vielen ein Dorn im Auge - vor allem auf Baustellen oder bei Heimwerkerarbeiten.

Eine französische Baumarktkette hat nun eine kuriose Lösung parat: Spezialunterhosen mit extra hohem Bund. Das Markenzeichen ist ein rund sechs Zentimeter breites, elastisches Bündchen, das auch beim Bücken alles bedeckt hält.

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"Damit ist man bei der Arbeit bequem und würdevoll angezogen", wird Thomas Grassin, ein leitender Mitarbeiter der französischen Leroy-Merlin-Filiale in Laval, vom Sender Ici zitiert; chip.de schreibt.

Werbeaktion statt Verkauf

Die grauen Baumwoll-Unterhosen mit dem Logo des Baumarkts werden allerdings nicht regulär verkauft, sondern im Rahmen von Werbeaktionen kostenlos verteilt. Eine Filiale in Portugal hatte die Modelle bereits 2025 verschenkt - Videos davon gingen in sozialen Netzwerken viral.

Die Zielgruppe sind sowohl professionelle Handwerker als auch Heimwerker, die zu Hause selbst renovieren oder reparieren.

Eigene Marke für das Problem

Ganz neu ist die Idee nicht: Die französische Marke "Le Sourire du Plombier" (zu Deutsch: "Das Lächeln des Klempners") hat sich bereits auf solche Arbeitsunterwäsche spezialisiert und bietet neben Boxershorts auch Slips und weitere Modelle an.

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Ob die Spezialunterhose zum Must-have für Handwerker wird, bleibt abzuwarten. Praktischer können je nach Arbeitssituation auch eine gut sitzende Hose, ein längeres T-Shirt oder eine klassische Latzhose sein.