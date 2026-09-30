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Frische rote Äpfel
Frische rote Äpfel
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Haushalts-Hack

Genialer Trick: So bleiben Äpfel lange frisch

Geschnittene Äpfel werden schnell braun. Mit einem simplen Trick lässt sich das ohne Zitronensaft verhindern.
Technik Heute
Von Technik Heute
30.09.2026, 18:18
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Äpfel sind ein gesunder Snack für unterwegs. Viele schneiden das Obst in mundgerechte Stücke, doch dann werden die Apfelstücke schnell unansehnlich braun.

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Schuld daran sind die im Apfel enthaltenen Polyphenole, die mit Sauerstoff reagieren. Dabei entsteht Melanin, das die braune Färbung verursacht. Das Braunwerden ist also eigentlich ein Zeichen für einen gesunden Apfel, sieht aber nicht appetitlich aus.

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Mit einem einfachen Haushaltsgummi kannst du das verhindern, wie es bei CHIP heißt. Der Trick funktioniert ganz ohne Zitronensaft, dessen intensiver Geschmack den Apfelgenuss oft beeinträchtigt.

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So funktioniert der Gummiband-Trick

Schneide einen aufrecht gestellten Apfel mit dem Messer in acht mundgerechte Stücke. Statt diese einzeln in eine Box zu packen, fügst du alle Stücke wieder so zusammen, wie sie ursprünglich zusammengehört haben.

Wickle dann ein oder zwei Haushaltsgummis horizontal um den Apfel und einen weiteren vertikal darum. So sieht der Apfel von außen fast ungeschnitten aus, und der Sauerstoff gelangt nicht mehr an die Schnittstellen.

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Im Praxistest: bestanden

Im Selbsttest klappte die Methode bei einer Wanderung super. Auch über mehrere Stunden blieb der Apfel hell und saftig. Die vorgeschnittenen Stücke sind mit der Zeit nur minimal verrutscht.

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Der einzige Haken: Der Apfel muss dann komplett gegessen werden, da der Trick nur funktioniert, solange alle Stücke zusammengehalten werden. Das Kerngehäuse kann einfach unterwegs entsorgt werden.

tec,30.09.2026, 18:18
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