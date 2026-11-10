i Prinz George ADRIAN DENNIS/Pool via REUTERS Remembrance Sunday Deshalb fehlte Prinz George (13) bei Gedenkfeier Während die britische Königsfamilie der Kriegstoten gedachte, blieb der junge Prinz zu Hause. Dahinter steckt eine klare Tradition. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 13:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Remembrance Sunday versammelte sich die britische Königsfamilie am Cenotaph in London, um der gefallenen Soldaten zu gedenken. König Charles III. (77) legte nach zwei Schweigeminuten den ersten Kranz am Fuß des Mahnmals nieder, ihm folgten Prinz William (44) und Prinzessin Anne.

Doch ein Detail fiel den Royal-Fans besonders auf: Prinz George (13) war weder bei der Zeremonie am Cenotaph noch beim Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall am Vorabend dabei.

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Wie "Hello!" berichtet, blieben George und seine Geschwister Prinzessin Charlotte (11) sowie Prinz Louis (8) zu Hause. Der Grund: Die Zeremonie am Cenotaph ist streng den hochrangigen, arbeitenden Mitgliedern der Königsfamilie vorbehalten.

Williams Debüt erst mit 22

Auch Prinz William trat erstmals 2004 im Alter von 22 Jahren bei der Zeremonie am Cenotaph auf. George zählt als Teenager noch nicht zu den arbeitenden Royals und darf daher noch nicht teilnehmen.

Für William und Kate hat die unbeschwerte Kindheit ihrer drei Kinder Priorität. Schule und Familienleben gehen vor offiziellen Terminen. Im vergangenen Jahr hatte George beim Festival of Remembrance sein Debüt an der Seite seiner Mutter gefeiert.

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Die Wales-Kinder verbrachten das Wochenende vermutlich zu Hause, für George steht ohnehin bald die Rückkehr ins Internat Eton bevor.