Oscar-Star George Clooney kommt nach Österreich

Vienna – what else? George Clooney beehrt in wenigen Tagen Österreich. Er wird beim "4Gamechangers"-Festival in der Wiener Marx-Halle auftreten.

Der Fernsehsender Puls 4 freut sich über einen echten Coup. Wie das Unternehmen am Samstag mitteilte, wird der zweifache Oscarpreisträger und ehemalige UN-Friedensbotschafter George Clooney (58) Ende März erstmals nach Österreich kommen."Er ist ein Gamechanger im Entertainmentbereich", freut sich Puls 4. Daher wird er beim jährlich stattfindenden Start-up- und Digitalevent als Starredner vor Ort sein. "Live on Stage spricht er am internationalen Digitalfestival über die Entertainmentbranche, seine Arbeit als Friedensstifter, seinen Einsatz in unterschiedlichen Projekten wie unter anderem seine Clooney Foundation for Justice, die er gemeinsam mit seiner Frau, der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney ins Leben gerufen hat", lässt Puls 4 wissen.George Clooney ist einer der bekanntesten Schauspieler der Welt, mimte in der Ocean's-Reihe "Daniel 'Danny' Ocean", spielte in "Up in the Air" die Hauptrolle und gewann für "Syriana" und "Argo" einen Oscar. Er ist zudem Werbe-Testimonial und Markenbotschafter von Nespresso. Als das Unternehmen jüngst in der Kritik stand, da der Vorwurf der Kinderarbeit laut geworden war, erklärte Clooney: "Ehrlich gesagt war ich überrascht und traurig, als ich von dieser Geschichte erfuhr." Nespresso"-Chef Guillaume Le Cunff gelobte Besserung und stellte klar, dass er Kinderarbeit nicht akzeptiere.Wer dabei sein möchte, kann sich online noch Tickets sichern. Das "Gamechangers"-Festival findet heuer von 31. März bis 3. April in der Marx-Halle in Wien-Landstraße statt.