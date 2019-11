George Michael lässt posthumen Song hören

Fast drei Jahre nach dem Tod des englischen Superstars gibt es jetzt neue Musik von ihm zu hören.

Am 25. Dezember 2016 starb George Michael im Alter von nur 53 Jahren völlig überraschend. Seine Fans waren damals von dem großen Verlust geschockt.Wie eine Stimme aus dem Jenseits meldet sich der Sänger nun mit seinem ersten posthum veröffentlichten Song zurück. "This Is How (We Want You To Get High)" heißt der Track, der am 6. November erschienen ist.Der Titel, der während einer der letzten Studio-Sessions von George Michael aufgenommen worden ist, findet sich auch auf dem Soundtrack des Films "Last Christmas" mit Emilia Clarke in der Hauptrolle. Der Liebesfilm wurde rund um den Überweihnachstsong "Last Christmas" konzipiert.