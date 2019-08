Die Bachelorette lernt die Eltern der Männer kennen

Und dann waren es nur mehr drei: Die "Bachelorette" verabschiedet sich in Folge sechs von drei Männern.

In Folge sechs lernt "die Bachelorette" die Eltern der Burschen kennen. Doch bevor es dazu kommt, will sie vorher noch zwei Kandidaten rauswerfen."Ich mag jeden von euch auf eine eigene Art und Weise", erklärt Gerda. Plötzlich fällt ihr der österreichische Teilnehmer Florian ins Wort und erklärt, dass er freiwillig gehen will. Er meint, dass er viel zu wenig Zeit mit Gerda verbracht habe und deswegen die Show verlässt. Die "Bachelorette" ist etwas überrascht, behauptet aber, dass sie sich sowieso von ihm verabschiedet hätte.Die erste Rose geht also an Keno. "Ich spüre einfach, dass etwas besonderes zwischen uns ist." Keno freut sich: "Es ist ein Privileg, diese Frau meinen Eltern vorstellen zu können." Die nächsten Rosen bekommen Tim, David sowie Marco. Serkan ist raus!Das erste Homedate findet bei Tim und seinen Freunden statt. Gerda fühlt sich sichtlich wohl. Sie quasselt über ihr Leben sowie über die Küsse mit Keno und Tim. "Es ist schon komisch, wenn Tim und Keno sich darüber austauschen", meint Gerda. Tims Freunde sagen nichts dazu, sie lächeln nur.Später, als sie zu zweit sind, fragt Gerda Tim: "Auf einer Skala von 1 bis 10 – für was würdest du dich entscheiden? 1 = Ich hasse dich! 10 = ich bin verliebt." Er antwortet mit "Neun". Gerda tut auf überrascht: "Was? 10 ist für mich: "Ich will dich heiraten." Tim bessert seine Antwort aus, sagt "8". Gerda ist noch immer verblüfft: "Ich hätte nicht gedacht, dass er da schon emotional involviert ist."Ihr nächstes Date hat Gerda bei David – sie lernt seine Eltern sowie die Schwester von ihm kennen. Auch dieses Treffen läuft super. Davids Eltern sind begeistert und sich sicher, dass Gerda ihn auch mag. Als sie dann endlich alleine sind, zeigt er ihr wie gut er Klavierspielen kann. Und dann wird auch schon wieder geknutscht. "War ein guter Kuss", meint David.Homedate Nummer 3 ist bei Marco. Dort lernt Gerda seine Oma, Mutter und Schwester kennen. "Ich kann gut beobachten. Und ich habe meistens recht", meint die Oma und schaut skeptisch in Richtung Kamera.Auch die Schwester von Marco hat ihre Zweifel: "Ich habe Angst, dass er sie enttäuscht." Gerda findet das Treffen ebenfalls nicht so harmonisch und locker. Auf die Frage, ob Gerda ihn schon geküsst hat, lacht Gerda hysterisch und sagt: "Nein, aber ich finde es besser, wenn man es wirklich langsam angeht." Doch nach dem Date knutscht sie auch Marco ab. "Sie kann gut küssen. Weiche Lippen sind immer super", schwärmt Marco.Date Nummer 4 ist bei Kenos Eltern. Gerda fühlt sich sehr wohl. Seinen Eltern erzählt sie, dass es zwischen ihnen "voll schnell sehr vertraut" war und, dass es sich auch nie komisch angefühlt habe, ihn zu küssen.Als sie mit ihm alleine ist, meint sie zu ihm: "Meine kleine Fliege." Keno fragt: "Fliege?" Gerda: "Kennst du so Fliegen, die auf so nem Scheißhaufen herumfliegen? Ich bin dann der Scheißhaufen und bist die kleine Fliege", kichert Gerda. Keno findet's witzig. "Ich finds gut, dass du über so viel Scheiße lachen kannst und so richtig einen raushaust", meint er zu ihr. Beide lachen. Gerda stellt zudem klar, dass sie das Ganze sehr ernst meint und nicht nur für die Öffentlichkeit macht. Und dann machen die beiden miteinander rum.Und dann ist die Sendung auch schon am Ende angelangt: Die erste Rose geht an Tim, Rose Nummer 2 geht natürlich an Keno. Die letzte Rose bekommt Marco. David muss nach Hause gehen.(lm)