Gerdas Dreamdates waren zum Einschlafen langweilig

Mit den letzten drei Kandidaten ging es für "Die Bachelorette" auf die Seychellen. Die Dreamdates überzeugten dort mit Langeweile.

Marco, Tim und Keno haben ihre Konkurrenz hinter sich gelassen und durften Bachelorette Gerda auf die Seychellen begleiten. Dort sollte man sich bei den sogenannten Dreamdates noch näher kommen, um der 28-Jährigen die finalen Entscheidungen leichter zu machen.Bevor es in die Dreamdates ging, gab es noch einmal ein Gruppentreffen. Auf dem Rücken von Pferden ritt man über die Traumstrände der Trauminseln vor der Küste Ostafrikas. Beim Essen am weißen Sand wurde über Gefühle und andere Belanglosigkeiten wie das Wetter geplaudert. Zwischen den drei Kandidaten gab es kein merkbares Konkurrenzverhalten, alles war Friede, Freude, Eierkuchen. Das wirkte sich negativ auf die ohnehin schon nicht vorhandene Spannung aus.Und diese Langeweile zog sich dann durch die ersten beiden von insgesamt drei Dreamdates. Mit Keno gab es einen Helikopterflug über die pittoreske Landschaft, bei der sich die beiden Turteltauben küssten anstatt die Aussicht zu genießen. Dann wurde diniert und weiter über die Gefühle zueinander sinniert. Dazwischen wieder Geknutsche. Gemeinsame Nacht, traumhaftes Frühstück, Schmuserei - danke, der nächste.Marcos darauf folgendes Dreamdate verdient wohl die Auszeichnung "schlechtestes Dreamdate aller Zeiten". Es war bei kaum einem Kandidaten zuvor so eine Unromantik und ein vollkommenes Desinteresse spürbar wie hier. Gerda konnte mit Tim nicht wirklich etwas anfangen. Sie plauderten über das Wetter. Beim Sprung vom Boot zum Schnorcheln erlitt Gerda eine kleine Panikattacke. Das war das Highlight des Dreamdates, bei dem Tim trotz aller Belanglosigkeit ein paar mal zum Knutschen herangezogen wurde.Etwas spannender wurde es dann beim Dreamdate von Tim. Der besticht ja seit Beginn der Staffel durch seine Zurückhaltung. Manche würden das auch Verklemmtheit nennen. Gerda werkte hartnäckig an dem Polizisten, doch der wollte nicht und nicht auftauen. Trotz Infinity-Pool und Schildkrötenstreicheln. Nur einen Moment gab er einen Riss in seinem Panzer preis. Da gestand er Gerda, doch ein bisschen in sie verliebt zu sein.Ansonsten verliefen alle drei Dreamdates nach dem selben Schema. Belanglose Plauderei, Essen, Schmusen, Schlafen, Essen. Das alles vor traumhaften Kulissen.Den Zuschauern der Serie sollte nach den langweiligen Dreamdates allerdings klar sein, welche beiden Kandidaten Gerda mit ins Finale nehmen und ihrer Mutter vorstellen wird.(baf )