Gerechtfertigt? BMW beim Falschparken erwischt

Autofahrer, die mit ihren Pkws gleich mehrere Parkplätze beanspruchen, sind sehr ärgerlich. Aber was, wenn der Fahrer selbst sonst keinen Abstellplatz findet?

Legitimer Abstellplatz?

Am Montag gegen 17.45 Uhr entdeckte "Heute"-Leserreporter Ado einen Falschparker in einer kostenpflichtigen Tiefgarage auf der Wiener Kärntnerstraße. Der schwarze BMW mit Linzer Kennzeichen parkte direkt auf dem Streifen zwischen zwei Parkplätzen und blockierte somit beide Abstellplätze.Beim genaueren Hinsehen ist aber zu erkennen, dass das weiße Auto rechts vom BMW ziemlich nah an der Seitenlinie des eigenen Parkplatzes parkt. Die Gefahr eines Lackschadens oder einer Delle ist daher ziemlich groß, wenn die Beifahrertüren geöffnet werden.Auch der Pfeiler am rechten Parkplatz lässt vermuten, dass nicht genug Platz für ein Auto dieser Länge war. Unklar ist, wieviele Parkplätze sonst noch in der Tiefgarage frei waren.