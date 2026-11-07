i Schlüssel im Türschloss pixabay.com Gericht hat entschieden Gericht: Haustür nachts nie absperren Viele schließen nachts die Haustür ab, um sich vor Einbrechern zu schützen. Ein Gerichtsurteil erklärt, warum das gefährlich sein kann. Von Technik Heute 07.11.2026, 21:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In vielen Mehrfamilienhäusern steht in der Hausordnung die Regel, die Haustür nachts abzuschließen. Das klingt zwar vernünftig, um Einbrecher fernzuhalten, doch dabei stehen sich zwei berechtigte Interessen gegenüber: der Schutz vor Kriminellen und der freie Fluchtweg im Notfall.

Genau hier liegt das Problem. In Paniksituationen wie einem Brand ist nicht gewährleistet, dass jeder Bewohner und Besucher seinen Schlüssel griffbereit hat. Die abgesperrte Tür kann so zum tödlichen Hindernis werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Laut inside-digital.de hat das Landgericht Frankfurt am Main am 12. Mai 2015 (Az. 2-13 S 127/12) klargestellt, dass ein Beschluss, die Haustür nachts zu versperren, nicht ordnungsgemäßer Verwaltung entspricht. Das Gericht erkannte das Sicherheitsbedürfnis der Bewohner an, gewichtete aber den Schutz von Leben höher.

Die Lösung: Panikschloss

Die Alternative heißt Panikschloss. Solche selbstverriegelnden Modelle schließen automatisch ab, sobald die Tür ins Schloss fällt, und lassen sich von außen nur mit Schlüssel öffnen. Von innen kommt trotzdem jeder per Türklinke ins Freie. So werden Einbruchschutz und Fluchtsicherheit verbunden.

Die Bilder des Tages i ?

Bei der eigenen Wohnungstür entscheidet man selbst. Nachts absperren ist in Ordnung, solange der Schlüssel innen steckt oder die Tür von innen ohne langes Suchen geöffnet werden kann. Die Faustregel lautet also: Haustür im Mehrfamilienhaus nachts geschlossen, aber nicht versperrt. Deine Wohnungstür darfst du absperren, wenn du sie in Sekunden öffnen kannst.