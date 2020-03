Baby-Glück bei Blümel: Finanzminister ist Papa

Seine Freundin Clivia Treidl brachte am Montag ein Töchterchen namens Josefine zur Welt. Treidl und Blümel sind seit sechs Jahren ein Paar. Zuletzt waren sie mit Babybauch am Opernball.

