Geschäft füllt Regale mit Weihnachtsartikeln auf

Es weihnachtet schon sehr, oder nicht? Wenn es nach einem Geschäft namens "Action" geht, kann der Verkauf mit den Weihnachtsprodukten nicht schnell genug anfangen.

Weihnachtsstimmung schon im Herbst

Was viele Einkäufer unglaublich nervt, kann für Supermärkte und andere Geschäfte nicht schnell genug gehen: Der Verkauf von Weihnachtsartikeln startete schon vor mehreren Tagen, obwohl der Herbst erst begonnen hat.Ein "Heute"-Leserreporter entdeckte am Donnerstag in Horn in Niederösterreich nun einen "Action", dessen Regale mit Weihnachtsartikeln befüllt wurden. Auch auf der Website des Geschäfts werden die Artikel zum Kauf angeboten.Als Käufer bleibt einem da nicht viel übrig, als diese schnelle Wende, vom Verkauf von Schwimmringen zu Adventkalendern, zu akzeptieren.Aber auch andere Unternehmen wie Sonnentor, Milka und Lush beglücken Interessenten schon mit ihren weihnachtlichen Artikeln. Neben der klassischen Schokolade im Adventkalender sollen auch süße Düfte und warme Bäder für die winterliche Stimmung sorgen.