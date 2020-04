Geschäft verkauft Masken um fast 10 Euro pro Stück

In Österreich gilt Maskenpflicht, weshalb viele Menschen nun auf einen selbstgemachten Mundschutz zurückgreifen. Und das, weil Masken momentan viel zu hoch gehandelt werden.

Mundschutzmasken sind in der Zeit von Corona ein etwas seltenes und zugleich stark begehrtes Gut, auf das die österreichische Bevölkerung nun auch per Verordnung zurückgreifen muss.Das empfindet wohl auch ein ""-Leserreporter, der im Shopping Center Nord einen nicht mehr ganz so außergewöhnlichen Fund machte. "Eine Mundmaske für knapp zehn Euro! Ein echtes Schnäppchen", schreibt er.Aus wirtschaftlicher Sicht ist es normal, dass der Preis von stark nachgefragten Produkten steigt, allerdings scheinen die Kosten für die Masken inzwischen immer mehr ins Unermessliche zu steigen.