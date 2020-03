Geschäfte bitten: Geh um diese Zeit nicht einkaufen

Billa, Merkur und Penny richten eine dringenden Appell an die Bürger: Zwar sind die Märkte weiter geöffnet, sollen aber von 8 bis 9 Uhr nicht besucht werden.

Billa, Merkur und Penny "möchten Risikogruppen einen entspannten Lebensmittel-Einkauf bieten", heißt es in einer Aussendung der Rewe-Group zum Coronavirus. Daher richten die Gruppen einen Appell an die Österreicher: Die Filialen sind von 8 bis 9 Uhr freizuhalten. Damit möchte Rewe "Menschen, die in der Corona-Krise zu den Risikogruppen gehören, ein entspannteres Einkaufen ermöglichen".Zu den Risikogruppen gehören laut Gesundheitsministerium Menschen ab 65 Jahren sowie Menschen mit chronischen Vorerkrankungen. Billa, Merkur und Penny möchten diese Risikogruppen so gut es geht schützen und bittet deshalb alle Kunden, die Einkäufe außerhalb des einstündigen Zeitfensters zu erledigen, um vor allem ältere Menschen zu schützen."Ich möchte an den Zusammenhalt und die Solidarität innerhalb Österreichs appellieren. Bitte geben Sie derzeit den älteren und besonders gefährdeten Menschen in unserer Gesellschaft den Vortritt, um zwischen 8 und 9 Uhr einkaufen gehen zu können", sagt Marcel Haraszti, Vorstand der Rewe. Die Empfehlung ist freiwillig und hat keine Auswirkung auf die Öffnungszeiten, die Filialen sind weiterhin ganz regulär geöffnet.