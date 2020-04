Geschwisterpaar als Hilfs-Florianis verhindert Brand

Zwei Geschwister aus Wiener Neustadt meldeten heute am frühen Nachmittag der Feuerwehr Rauch in der Küche und verhinderten so einen Brand.

Geistesgegenwärtig reagierte heute ein Mädchen und ein Bub in Wiener Neustadt: Sie bemerkten in der Küche ein qualmendes Holzbrett am Herd. Da die Mutter gerade nicht in der Küche war, nahmen sich die jungen Hilfs-Florianis selbst des Problems an. Sofort verständigten sie die Feuerwehr und verhinderten so den Ausbruch eines größeren Brandes.Das Mädchen ergriff das Handy schilderte sachlich alle Fakten und folgte den Anweisungen vorbildlich und souverän, so erzählt Andreas Michalitz von der Feuerwehr Wiener Neustadt. "Sie war wirklich spitze! Hat alles präzise angegeben und alle Anweisungen befolgt." Währenddessen machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg zum Wohnhaus, wo sie bereits erwartet wurden.Auch Feuerwehrkommandant Josef Bugnar war begeistert: "Es ist großartig, wie die Kinder reagiert haben. Sie haben sicherlich durch ihr vorbildliches Verhalten die Wohnung gerettet." Für die Mutter war alles etwas viel, sie hat eine Schock bekommen und musste vom Rettungsdienst betreut werden.