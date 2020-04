Gesperrtes Lokal verkaufte in Corona-Krise Suchtgift

Wirt verkaufte Drogen in Lokal (Symbolbild).

Ein Wirt verkaufte in der Sperrzeit Drogen. Durch einen Kunden flog der illegale Handel in Wien-Favoriten jetzt auf. Der Lokalbetreiber wurde festgenommen.

Beamte sahen am Dienstag in Wien-Favoriten einen Serben (41) an die Türe eines geschlossenen Lokals klopfen und darin verschwinden. Als er wieder herauskam, kontrollierten ihn die Polizisten. Der Mann hatte mehrere Baggys Kokain bei sich. Er wurde angezeigt.Der Betreiber des Lokals, ein 49-jähriger Serbe, wurde festgenommen, geringe Mengen Suchtmittel und Bargeld wurden sichergestellt. Im Lokal befanden sich vierweitere Personen, sie wurden nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz angezeigt.