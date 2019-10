Mann stiehlt Shisha, will sie verkaufen - Festnahme

Gar nicht nach Wunsch verlief für einen mutmaßlichen Einbrecher der Versuch, seine gestohlene Ware zu verkaufen. Denn klug hat sich der Mann nicht verhalten.

Ein 35-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag in Wien-Margareten festgenommen, als er versuchte gestohlene Gegenstände an den Mann zu bringen. Zum Verhängnis wurde dem Verdächtigen, dass ein zum Kauf angebotenes Objekt von den potentiellen Abnehmern als gestohlen erkannt wurde.Der 35-Jährige steht im Verdacht einen Lagerraum aufgebrochen und eine Wasserpfeife daraus gestohlen zu haben. Diese wollte er offenbar wenig später in einem nahe gelegenen Vereinslokal verkaufen. Da der Lagerraum aber zum Vereinslokal gehört, wurde die Pfeife als gestohlen erkannt.Im Zuge der Amtshandlung meldete sich außerdem eine Zeugin, die den Beschuldigten dabei ertappte, wie er zu einem früheren Zeitpunkt auskundschaftete, ob sich jemand in ihrer Wohnung befinden würde. Sie konnte den Verdächtigen aber durch lautes Rufen vertreiben.Der Tatverdächtige wurde nach der polizeilichen Einvernahme in eine Justizanstalt eingeliefert.