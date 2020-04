Gesunder Maulbeerbaum unabsichtlich gefällt

Das Abholzen eines 63 Jahre alten aber gesunden Maulbeerbaums sorgte in den Sozialen Medien für Aufregung. Der Baum wurde nämlich fälschlicherweise umgeschnitten.

"Ersuche, dass Pfuscherei nicht mehr vorkommt"

Am Montag wurde ein Maulbeerbaum am Lili-Grün-Platz beim Augarten in Wien-Leopoldstadt von einer Baumpflegefirma gefällt. Laut Uschi Lichtenegger, Bezirksvorsteherin des 2. Wiener Gemeindesbezirks, handelte es sich dabei um einen groben Fehler."Die Baumpflegefirma, die einen gesunden Baum mit der falschen Nummer gefällt hat, wird angezeigt und muss einen großen Ersatzmaulbeerbaum pflanzen", informiert Lichtenegger auf ihrer Facebook-Seite. "Das ändert natürlich nichts daran, dass der Baum jetzt unwiederbringlich tot ist."Lichtenegger schreibt weiter, dass sie die MA 42 darum ersucht, dass "eine derartige Pfuscherei" nicht mehr vorkommt und beauftragte Firmen "nur jene Bäume fällen, die krank sind und eine Gefahr für Menschen und Eigentum darstellen".Laut der Bezirksvorsteherin wurde der Baum im Jahr 1957 gepflanzt und versorgte die Bevölkerung nicht nur mit Maulbeeren, sondern war auch ein beliebter Kletterbaum und Schattenspender.Die MA 42 war "aufgrund der momentanen Situation" für Nachfragen nicht erreichbar.