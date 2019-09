Getragener Udo Jürgens Anzug steht zum Verkauf

Ein Ehepaar aus Niederösterreich bietet derzeit ein besonderes Sammlerstück auf "willhaben.at" an: Einen getragenen und signierten Anzug von Udo Jürgens.

Am kommenden Montag hätte Musiklegende Udo Jürgens seinen 85. Geburtstag gefeiert. Mit Hits wie „Griechischer Wein", „Aber bitte mit Sahne" oder „Ich war noch niemals in New York" spielte er sich quer über viele Generationen in die Herzen seiner Fans.Wer sich ein besonderes Andenken an Udo Jürgens holen will, hat aktuell eine recht außergewöhnliche Gelegenheit: Ein Ehepaar aus Mühldorf (Bez. Krems-Land) verkauft einen originalen Udo Jürgens Bühnenanzug. Dieser wurde im Rahmen der „Gestern Heute Morgen-Tournee" im Jahr 1997 von Jürgens getragen.Zu den insgesamt 111 Konzerten strömten damals rund 400.000 Besucher. Der schwarze Zweiteiler mit rotem Innenfutter ist gut lesbar signiert und datiert – blechen muss man dafür 2.900 Euro, hier geht's zur Anzeige Vor rund 15 Jahren war der Anzug über eine Versteigerung für wohltätige Zwecke in den Besitz des Paares gelangt. Nun ist das geschichtsträchtige Exponat wieder auf der Suche nach einem neuen Zuhause, in dem es an den Musiker erinnern darf.