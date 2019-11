Gewalt am Bahnsteig – Was tun Sie?

Ein interaktives Video der Wiener Linien zeigt Benutzern das richtige Verhalten im Notfall. Im Zweifelsfall gilt: Hilfe holen ist nie falsch.

Zwei Männer werden in einer U-Bahn-Station plötzlich handgreiflich – ein Zeuge beobachtet die gefährliche Situation. Einmischen oder Alarm schlagen? In einem interaktiven Video der Wiener Linien kann der Zuseher mit einem Click entscheiden, wie es weitergeht – und so das Opfer der Rauferei retten. Kleiner Tipp: Hilfe holen ist nie falsch: "Wenn Sie sich unwohl fühlen, nutzen Sie bitte die Notrufeinrichtungen", appelliert Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Über die SOS-Würfel am Bahnsteig kann man sofort mit der Leitstelle sprechen und den Notstopp betätigen.Um Sicherheitseinrichtungen am Bahnsteig sichtbarer zu machen, werden auf den Bahnsteigen am Praterstern, Westbahnhof, Stephans- und Schwedenplatz neue Bodenbeklebungen mit dem Spruch "Im Zweifelsfall ist es ein Notfall" angebracht.