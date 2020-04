Mann rammt seiner Frau Messer in den Hals

Mordversuch in Wien-Penzing: Der mutmaßliche Täter war laut Polizei stark alkoholisiert. Er selbst schilderte die Bluttat einem Passanten, der wiederum die Polizei rief. Die verletzte Frau kämpft um ihr Leben im Spital.

Ein stark alkoholisierter Mann sprach in Wien-Penzing kurz vor Mitternacht einen Passanten auf offener Straße an und schilderte ihm, seine Frau mit einem Messer in einer Wohnung verletzt zu haben. Der Passant rief sofort die Polizei.Die Beamten begaben sich gemeinsam mit dem Beschuldigten, einem 32-jährigen polnischen Staatsangehörigen, zu besagter Wohnung.Dort öffnete die mit einer im Halsbereich stark blutenden Wunde, verletzte Frau die Wohnungstür.Die bereits alarmierte Berufsrettung Wien führte die notmedizinische Erstversorgung durch und brachte die Frau in ein Spital.Laut derzeitigem Stand befindet sich das Opfer in Lebensgefahr. Der 32-Jährige wurde festgenommen, er konnte wegen seiner starken Alkoholisierung bislang nicht befragt werden.