Gewalttat in Bad Vöslau:Mordermittler vor Ort

Gewalttat im Bezirk Baden: In einem Haus im Bezirk Baden soll ein Mann seine Frau attackiert haben, das Opfer überlebte, die Mordgruppe ermittelt.

Die Gruppe Leib und Leben ist am Dienstagvormittag in den Bezirk Baden ausgerückt: Ein Ehemann soll mit stumpfer Gewalt seine Gattin misshandelt haben.Entgegen ersten Befürchtungen erlitt die Frau "nur" leichte Verletzungen, die Gruppe Leib und Leben des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen in Bad Vöslau. Der Mann soll eine Hiebwaffe, wie eine Stange, Latte, verwendet haben.