Gewerkschaft droht mit Streik am Flughafen Wien

Die Gewerkschaft Vida hat die Betriebsräte von Lauda, Level, Eurowings und AUA zum Krisengipfel geladen, um einen Branchen-Kollektivvertrag auszuhandeln.

Wer nicht effektiver werkt und auf Rechte verzichtet, der fliegt! Auch wegen der Drohung gegen Lauda-Mitarbeiter hat die Gewerkschaft Vida am Mittwoch Betriebsräte von Lauda, Level, Eurowings und AUA zum Krisengipfel geladen.Thema: ein Branchen-KV, der auch für die Bordbeschäftigten der Billig-Linien gilt. Um Druck zu machen, sollen demnächst am gleichen Tag bei allen in Wien stationierten Airlines Betriebsversammlungen stattfinden.Im Sozialministerium wird zudem die "Satzung" des starken AUA-KV beantragt. Geht das durch, müssen ihn die Billig-Airlines anwenden, bis eine Branchen-Lösung ausverhandelt ist.(red)