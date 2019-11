Gewinne einen Ugly Pulli und triff die Rapid-Stars

Am Freitag kommen die Rapidler Fountas, Kitagawa und Sonnleitner nach St. Pölten in den Rapid-Fanshop. "Heute" und Rapid verlosen dazu ein Weihnachtsset.

Du bist Rapid-Fan, suchst noch ein passendes Weihnachtsgeschenk oder einfach einen (un)modischen Pullover für dich selbst? Wenn St. Pölten für dich keine Weltreise entfernt ist, dann haben wir da etwas: Am Freitag kommt der SK Rapid in den St. Pöltner Fanshop. Zum Beginn der Weihnachtszeit verlosen Rapid und "Heute" dazu einen "Ugly Christmas Pullover", eine Weihnachtsmütze und ein Vogelhäuschen.Mitspielen ist ganz einfach: Sag uns einfach unter dem unten verlinkten Facebook-Beitrag welche Größe (XS - XXXL) dein Pullover haben soll und mit etwas Glück kannst du dir das Set im Fanshop in der Messestraße abholen. Der oder die Gewinnerin wird am Donnerstag (21. November) zu Mittag ausgelost und sofort danach via Privatnachricht verständigt.Doch auch, wenn du diesmal leer ausgehst, lohnt sich ein Besuch am Freitag im Fanshop durchaus. Mit Goalgetter Taxi Fountas, Japan-Export Koya Kitagawa und Abwehr-Urgestein Mario Sonnleitner geben drei Publikumslieblinge um 16 Uhr eine Autogrammstunde. Denn Ugly Christmas Pullover kann man freilich auch kaufen, er kostet 49,95 Euro. Die Weihnachtsmütze kostet 9,95 Euro und das Vogelhäuschen 29,95 Euro.