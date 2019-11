Gewinne Karten für den MINI MARKT

"Heute.at" verlost 1 x 2 VIP-Tickets für das Shop-up Event MINI MARKT am 15. und 16. November in der Aula der Wissenschaften.

Der MINI MARKT, Wiens erstes und größtes Shop-up Event rund um das Thema Baby, Kind & Familie, geht am 15. und 16. November in der Aula der Wissenschaften unter dem Motto „Zauberwald" bereits in die neunte Runde. Zwei Tage lang, von 9-18 Uhr, präsentieren über 60 Aussteller in der Aula der Wissenschaften angesagte nationale und internationale Labels.Dabei wird auch dieses Jahr wieder bewiesen, dass Nachhaltigkeit und Design einander nicht ausschließen. Die sorgfältig ausgewählten Aussteller und Partner überzeugen und inspirieren zum großen Teil mit einer nachhaltigeren Herangehensweise. Sie werden so den Ansprüchen von immer mehr Familien gerecht, die ihren Lifestyle und ihr Konsumverhalten positiv verändern möchten, um einen Beitrag zu leisten und ein Vorbild für ihre Kinder zu sein.Termin: 15. + 16. November von 9–18 UhrLocation: Aula der Wissenschaften, Eingang Bäckerstraße 20, 1010 Wien (barrierefrei!)Eintritt: 5€ inkl. Charity Spende und Goodie Bag für die ersten 1000 Besucher, Kinder zahlen natürlich keinen Eintritt.