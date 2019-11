Gewinne Tickets für den Silvesterball in der Wiener Hofburg

"Heute" verlost 1 x 2 Circle Tickets für den Silvesterball in der Wiener Hofburg am Dienstag, 31. Dezember 2019!

SilvesterballWiener Hofburg31. Dezember 2019Ab 21:15 Uhr~ Jederzeit freier Zugang zu allen Räumen~ Eintritt ab 21.15 Uhr~ Musikalische Unterhaltung und Tanzfläche~ 1 Glas Sekt zur BegrüßungAm 31. Dezember 1970 wurde der erste Silvesterball ins Leben gerufen. 50 Jahre später feiern wir ein Jubiläum sondergleichen. Wir verstehen es, Feste zu feiern: Unter dem Motto "Time to Celebrate" lädt der Jubiläumsball zum glamourösen Auftakt der Wiener Ballsaison. Erstklassige künstlerische Höhepunkte und ein erlesenes Galadiner machen den HOFBURG Silvesterball zum Ball der Bälle in den Prunkräumen der Wiener Hofburg.Der prachtvolle Blumenschmuck, die beliebte Silvesterballfanfare und die Eröffnungszeremonie, getanzt von Tänzerinnen und Tänzern des Wiener Staatsballetts, versetzen die Gäste bei der Eröffnung der großen Feststiege in Staunen.