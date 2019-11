Gewinne VIP-Karten für WEDDING SPARKLE

"Heute.at" verlost 2 x 2 VIP-Tickets für das Hochzeitsfestival WEDDING SPARKLE am 23. und 24. November in der Albertina Wien.

Im November bzw. Februar öffnet das Hochzeitsfestival Wedding Sparkle wieder seine Pforten und lädt zu einer schillernden Welt ein - lasse dich am 23. und 24 November in den Habsburgischen Prunkräumen der Albertina verzaubern!Der Wedding Sparkle verwandelt seine Locations in eine glitzernde Welt mit jeder Menge Überraschungen, fernab von Messetrubel und hektischem Flyereinsammeln hin zu den spannendsten Neuheiten rund um die Hochzeit.~ Special Goodie Bag samt einer Wedding Box mit einem Wert über 100 Euro, Getränkegutschein für ein wenig Sparkle oder antialkoholische Getränke & Gutschein für das Lamee Rooftop im ersten Wiener Gemeindebezirk~ Special Entry~ Stylinggutschein für SIE oder IHNWeitere Infos auf