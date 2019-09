2 x 2 Karten für Edwyn Collins zu gewinnen

Am Samstag, 28.9. kommt Edwyn Collins in den Linzer Posthof. Und "Heute" verlost 2 x 2 Karten für das Konzert.

Northern-Soul-Legende, vielen bekannt durch seinen Welthit "A Girl Like You" aus dem Jahr 1995, beehrt uns in Linz mit einem Live-Konzert am Samstag, 28.9.2019 um 20 Uhr im Posthof.Der Schotte verzückt sein Publikum stets mit popmusikalischer Leichtigkeit und lebensphilosophischer Wucht und einer Stimme, die wie eine Fusion aus Iggy Pop und David Bowie anmutet.Seine Alben, wie auch das jüngste ("Badbea"), sind immer eine Offenbarung und variieren zwischen rührender Melancholie und gut gelaunten Northern-Soul-Stompern. Collins wird neben Songs aus seinem neuen Album natürlich auch die Klassiker seiner Karriere auf der Setlist haben.Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Konzert vonam 28.9. im Posthof in Linz.Einfach Fan unserer Facebook -Seite werden, Beitrag liken und kommentieren, wen du mitnehmen möchtest.Die Gewinner werden per Privatnachricht verständigt!Also: Postfach checken nicht vergessen!Ausgelost wird per Zufallsprinzip. Achtung! Aus organisatorischen Gründen ist der Gewinn nicht übertragbar.