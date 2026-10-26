i Die Polizei warnt jetzt vor einer noch weniger bekannten Betrugsmasche via WhatsApp. iStock (Symbolbild) Neue Betrugsmasche "Ghost Pairing": WhatsApp-Nutzer müssen handeln Die Polizei warnt vor einer perfiden WhatsApp-Masche. Mit dem sogenannten Ghost Pairing kapern Betrüger fremde Konten und ergaunern Geld. Von Newsdesk Heute 26.10.2026, 19:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 26-Jähriger aus Bayern (D) wurde Opfer einer neuen Betrugsmasche. Er erhielt über den WhatsApp-Account eines Bekannten eine Bitte um finanzielle Hilfe und überwies einen hohen dreistelligen Betrag.

Als eine weitere Geldforderung kam, rief der Mann seinen Bekannten an. Doch dieser wusste von den Nachrichten gar nichts. Der 26-Jährige erstattete Anzeige.

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Wie Focus unter Berufung auf die dpa schreibt, warnt die Polizei der Oberpfalz vor dem sogenannten Ghost Pairing. Dabei verknüpfen Kriminelle ihre eigenen Geräte mit fremden WhatsApp-Konten.

So funktioniert die Masche

Die Betrüger verschicken gefälschte Nachrichten, Links oder QR-Codes. Wer darauf klickt, stimmt unwissentlich einer Geräteverknüpfung zu. So erhalten die Kriminellen vollen Zugriff auf das WhatsApp-Konto.

Mit dem gekaperten Account schreiben die Täter dann Kontakte des Opfers an und bitten um Geld. Da die Nachrichten vom echten Konto kommen, schöpfen viele keinen Verdacht.

So schützt du dich

Die Polizei rät allen WhatsApp-Nutzern, regelmäßig in den Einstellungen zu prüfen, welche Geräte mit dem eigenen Konto verknüpft sind. Unbekannte Verbindungen sollten sofort gelöscht werden.