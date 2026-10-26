"Ghost Pairing": WhatsApp-Nutzer müssen handeln

Ein 26-Jähriger aus Bayern (D) wurde Opfer einer neuen Betrugsmasche. Er erhielt über den WhatsApp-Account eines Bekannten eine Bitte um finanzielle Hilfe und überwies einen hohen dreistelligen Betrag.
Als eine weitere Geldforderung kam, rief der Mann seinen Bekannten an. Doch dieser wusste von den Nachrichten gar nichts. Der 26-Jährige erstattete Anzeige.
Wie Focus unter Berufung auf die dpa schreibt, warnt die Polizei der Oberpfalz vor dem sogenannten Ghost Pairing. Dabei verknüpfen Kriminelle ihre eigenen Geräte mit fremden WhatsApp-Konten.
Die Betrüger verschicken gefälschte Nachrichten, Links oder QR-Codes. Wer darauf klickt, stimmt unwissentlich einer Geräteverknüpfung zu. So erhalten die Kriminellen vollen Zugriff auf das WhatsApp-Konto.
Mit dem gekaperten Account schreiben die Täter dann Kontakte des Opfers an und bitten um Geld. Da die Nachrichten vom echten Konto kommen, schöpfen viele keinen Verdacht.
Die Polizei rät allen WhatsApp-Nutzern, regelmäßig in den Einstellungen zu prüfen, welche Geräte mit dem eigenen Konto verknüpft sind. Unbekannte Verbindungen sollten sofort gelöscht werden.