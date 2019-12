"Ghostbusters" sind mit neuem Trailer zurück!

Noch heißt es bis zum nächsten Sommer warten, aber der neue "Ghostbusters"-Trailer schürt unsere Vorfreude umso mehr.

Die neue Geisterjäger-Generation

Mit "Ghostbusters" landeten Ivan und Jason Reitman 1984 nicht nur einen Kassenschlager, sondern schufen einen der größten Kultfilme aller Zeiten. Mit"Ghostbusters: Legacy" schlagen die Reitmans ein weiteres Kapitel in ihrer Saga auf und würzen es mit erfolgsversprechenden Zutaten wie Nostalgie und Fan Service.Die Story ist schnell erzählt: Kurz nach der Ankunft in einer verschlafenene Kleinstadt stolpern eine alleinerziehende Mutter und ihre Kindern über ein geheimnisvolles Erbe und entdecken dabei ihre Verbindung zu den Original-Geisterjägern. Bald meldet sich auch eine Schar auf Krawall gebürsteter Geister zurück und das legendäre Ghostbusters-Vehikel braust durch die verstaubten Gassen der Einöde. Für die neue Generation heißt es die Waffen scharf stellen und die legendäre "Falle" auslegen.Zu den vertrauten Gesichtern wie Bill Murray oder Sigourney Weaver ("Alien") gesellt sich neben Paul Rudd ("Ant Man", "Avengers: Endgame") auch Finn Wolfhard, der sich dank dem Netflix-Hit "Stranger Things" und dem Grusel-Schocker "Es" bestens mit Übersinnlichem auskennt."Ghostbusters: Legacy" startet am 13. August 2020 in den Kinos.