Gianna Nannini feiert mit 70 ihren 50er

Gianna Nannini, die als Rockqueen Italiens gilt, kann auf eine beeindruckende Karriere von 50 Jahren zurückblicken.
Anlässlich dieses Jubiläums reflektiert die 70-Jährige über ihr Leben, ihre Musik und die Geburt ihrer Tochter.
In einem Interview mit der „Vanity Fair“ erzählte Nannini von den Herausforderungen ihrer späten Mutterschaft. Mit 54 Jahren wurde sie Mutter einer Tochter namens Penelope, nachdem sie lange gehofft und mehrere Versuche unternommen hatte. „Ich habe es wiederholt versucht, bin aber zunächst nicht schwanger geworden“, sagte sie.
Wie "Südtirol News" berichtet, musste sich Nannini wegen ihres Alters damals mit heftiger Kritik auseinandersetzen. Dennoch ließ sie sich von ihrem Kinderwunsch nicht abbringen und konzentriert sich heute auf ihre Tochter, ihre Musik und neue Projekte.
Zu ihrem Karrierejubiläum arbeitet Nannini derzeit am Projekt „Giannagold“, in dem sie neue Musik mit bekannten Liedern aus ihrem Repertoire verbindet.
„Solange ich neugierig bin, ist es noch nicht vorbei“Gianna NanniniItalo-Reibeisenstimme über ihre Zukunft
Ihr aktueller Song „Meraviglioso errore“, den sie gemeinsam mit dem Musiker Brunori Sas schrieb, entstand sogar während einer Krankheit. „Wenn ich Fieber habe, kommen mir besonders schöne Ideen“, erläuterte sie über die Entstehung des Liedes, das von einer unvollkommenen Liebe handelt.
Ein besonderes Highlight des Jubeljahres ist das Konzert am 19. September in der Berliner Waldbühne. Dort will Nannini mit einem Mix aus alten ("Bello E Impossibile") und neuen Songs ihren musikalischen Weg feiern.
Die Sängerin aus der Toskana zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Rockmusikerinnen Italiens.
Bereits in den 1970er-Jahren begann ihr künstlerischer Weg, und mit Liedern wie „America“ und „Sei nell’anima“ erreichte sie internationale Bekanntheit. Ihr Stil ist geprägt von Individualität und einer sehr persönlichen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen.