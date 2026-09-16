i Gianna Nanninis drei größte und bekannteste Hits sind "Bello e impossibile" (1986), "Un'estate italiana" (1990) und "Fotoromanza" (1984) ZDF / Sascha Baumann Italiens Rock-Ikone Gianna Nannini feiert mit 70 ihren 50er Italo-Sängerin Gianna Nannini feiert ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum und spricht über neue Musik, ihre späte Schwangerschaft und ihre Zukunft. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 20:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gianna Nannini, die als Rockqueen Italiens gilt, kann auf eine beeindruckende Karriere von 50 Jahren zurückblicken.

Anlässlich dieses Jubiläums reflektiert die 70-Jährige über ihr Leben, ihre Musik und die Geburt ihrer Tochter.

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In einem Interview mit der „Vanity Fair“ erzählte Nannini von den Herausforderungen ihrer späten Mutterschaft. Mit 54 Jahren wurde sie Mutter einer Tochter namens Penelope, nachdem sie lange gehofft und mehrere Versuche unternommen hatte. „Ich habe es wiederholt versucht, bin aber zunächst nicht schwanger geworden“, sagte sie.

Wie "Südtirol News" berichtet, musste sich Nannini wegen ihres Alters damals mit heftiger Kritik auseinandersetzen. Dennoch ließ sie sich von ihrem Kinderwunsch nicht abbringen und konzentriert sich heute auf ihre Tochter, ihre Musik und neue Projekte.

Musikprojekt und Jubiläumskonzert

Zu ihrem Karrierejubiläum arbeitet Nannini derzeit am Projekt „Giannagold“, in dem sie neue Musik mit bekannten Liedern aus ihrem Repertoire verbindet.

„Solange ich neugierig bin, ist es noch nicht vorbei“ Gianna Nannini Italo-Reibeisenstimme über ihre Zukunft

Ihr aktueller Song „Meraviglioso errore“, den sie gemeinsam mit dem Musiker Brunori Sas schrieb, entstand sogar während einer Krankheit. „Wenn ich Fieber habe, kommen mir besonders schöne Ideen“, erläuterte sie über die Entstehung des Liedes, das von einer unvollkommenen Liebe handelt.

Ein besonderes Highlight des Jubeljahres ist das Konzert am 19. September in der Berliner Waldbühne. Dort will Nannini mit einem Mix aus alten ("Bello E Impossibile") und neuen Songs ihren musikalischen Weg feiern.

Eine Karriere mit eigenem Stil

Die Sängerin aus der Toskana zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Rockmusikerinnen Italiens.

Bereits in den 1970er-Jahren begann ihr künstlerischer Weg, und mit Liedern wie „America“ und „Sei nell’anima“ erreichte sie internationale Bekanntheit. Ihr Stil ist geprägt von Individualität und einer sehr persönlichen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen.