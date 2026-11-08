i Gianna Nannini denkt auch mit 72 Jahren noch nicht an die Rock-Pension. zVg Italiens Rock-Ikone feiert Gianna Nannini: "Ich glaube nicht an die Zeit" Gianna Nannini veröffentlicht ein neues Doppelalbum und kommt 2027 live nach Österreich – von Ruhestand ist keine Rede. Von Jochen Dobnik 08.11.2026, 08:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit einem halben Jahrhundert steht Gianna Nannini auf der Bühne, doch ans Aufhören denkt die italienische Rockmusikerin nicht. Anlässlich ihres Jubiläums präsentiert sie jetzt mit "Giannagold" ein neues Doppelalbum, das sowohl einen Rückblick als auch einen Neuanfang markiert.

Darauf enthalten sind drei bisher unveröffentlichte Songs, wie die Single "Meraviglioso errore", geschrieben von Nannini gemeinsam mit Brunori Sas und Dimartino. Dazu gibt es Neuinterpretationen ihrer bekannten Klassiker mit dem London Symphony Orchestra sowie remasterte Titel aus ihrem umfangreichen Repertoire ("Bello E Impossibile", "I Maschi", "Fotoromanza").

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"Es ist kein Endpunkt, sondern ein neuer Anfang, ein Aufbruch mit einem Quantensprung, eine neue Ebene spiritueller Wahrnehmung", erklärt die 72-Jährige im Gespräch mit dem 'Corriere della Sera'.

Am 23. Juli wird sie ihr Jubiläum gemeinsam mit den Rockern von Toto auf der Burg Clam (OÖ) feiern. Der Vorverkauf läuft bereits.

Persönliche Lebensphilosophie

Das Wort Karriere habe für Nannini wenig Bedeutung: "Das überlasse ich den Toten", sagt sie. Auch mit ihrem Alter geht sie ungewöhnlich um: "Ich glaube weder an das Geburtsdatum noch an die Zeit. Du entscheidest selbst, wie alt du bist, oder du glaubst an das, was in deinen Papieren steht. Ich habe mich für den ersten Weg entschieden."

Bereits mit 30 Jahren habe sie sich gegen gesellschaftliche Erwartungen gewehrt und ihr Alter einfach um vier Jahre reduziert. Nach einem Krankenhausaufenthalt im Jahr 1983 fühlte sie sich wie neu geboren. Seitdem lässt sie sich nicht mehr von der Zeit bestimmen.

Gesundheit und Familie im Mittelpunkt

Nannini legt großen Wert auf ihr körperliches Wohlbefinden und beschreibt sich selbst als fast besessen von der Vorstellung, sich gut zu fühlen. Sport, besonders Triathlon, gehört zu ihrem Alltag. "Es tut mir gut. Man hat keine Schmerzen, die Durchblutung verbessert sich, und das Ziel ist wie eine Geburt", schildert sie ihre Erfahrungen.

Live sorgt Gianna Nannini immer wieder für Gänsehaut. prandoni francesco

Auch Rückschläge und Kritik haben ihren Weg geprägt. So erinnerte sie sich an einen frühen Auftritt in Mailand, bei dem die legendäre italienische Sängerin und Schauspielerin Ornella Vanoni sagte: "Die wird es niemals zu etwas bringen." Später wurden die beiden jedoch Freundinnen.

Eine besondere Rolle spielt für Nannini ihre Tochter Penelope. Für sie schrieb sie das neue Lied "Adolescence", das vom Wandel in der Beziehung zwischen Mutter und Tochter erzählt.

"Ich habe nie wirklich an den Moment gedacht, an dem Penelope selbstständig wird, aber bald wird sie ihren eigenen Weg gehen", erzählt die Sängerin. Der Beschützerinstinkt bleibe jedoch: "Ich bringe sie immer noch in die Schule und zum Tennis."