Gibt es bald ein Linzer Eishockey-Derby?

Die Black Wings dürfen nun doch wieder auf die weitere Nutzung der Eishalle hoffen. Somit könnte es bald ein Linzer Eishockey-Derby geben.

"Nutzung für zwei Vereine möglich"

Mehrere Wochen dauert die Schlammschlacht rund um Eishockey-Bundesligaklub Black Wings nun schon. Die früheren Vizepräsidenten Karl Egger, Peter Zauner und Peter Matausch gründeten kruzerhand einen neuen Verein, beantragten für ihren "Eishockeyverein für Linz" (EV Linz) auch die Bundesliga-Lizenz.Zudem holten sie auch namhafte Sponsoren und Fanklub mit ins Boot (wir berichteten ).Für die Black Wings rund um Klubboss Peter Freunschlag gipfelte der Streit zuletzt mit der Meldung, wonach die Linz AG den Cracks die Eishalle entziehen werde. Damit wäre der Erhalt der Lizenz für die Erste Bank Eishockeyliga unmöglich.Der Pachtvertrag mit dem Klub läuft am 30. April 2020 aus. Die Linz AG werde ihn nicht verlängern. Außerdem werde das Engagement als Sponsor beendet, hieß es zunächst.Doch nun dürfen die Black Wings doch noch auf weiteres Bundesliga-Eishockey hoffen. Nachdem Feunschlag auf das Nutzungsrecht pochte, lenkte nun die Linz AG ein.So heißt es in einer Aussendung des Halleneigentümers Linz Service GmbH: „Auf Basis der am Montag von den Black Wings vorgelegten konkretisierten Unterlagen hinsichtlich der getätigtenbaulichen Investitionen erklären wir uns bereit, Gespräche für die Verlängerung der Hallennutzung mit dem Verein wieder aufzunehmen."Sollten sich beide Parteien einigen, könnte es also sein, dass in der kommenden Saison Linzer Derbys zwischen den Black Wings und dem EV Linz in der Eishalle bei der Donaulände ausgetragen werden.„Durch den zuletzt erfolgten Garderobenausbau ist die Nutzung der Eishallen für zwei höchstklassig spielende Eishockey-Vereine möglich. In diesem Sinne ist man überzeugt, dass das gemeinsame Ziel, Eishockey in Linz auch weiterhin in der höchsten österreichischen Liga sicherzustellen, erreicht werden kann", so der Hallen-Eigentümer in einer Aussendung.Ob dann auch tatsächlich zwei Linzer Vereine in der höchsten Spielklasse spielberechtigt sind, muss letztlich die Liga entscheiden.Eine Entscheidung wird aber sicher noch einige Wochen dauern.