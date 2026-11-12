i Giesinger schwärmt über ihren neuen Freund APA-Images / Action Press / Jean-Marc Haedrich Model verliebt wie nie Giesinger schwärmt über Freund und spricht von Hochzeit Stefanie Giesinger spricht offen über ihr Liebesleben. Sie ist glücklich wie nie und verrät, warum sie sich eine Hochzeit wünscht. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 14:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die ehemalige "Germanys Next Topmodel"-Siegerin Stefanie Giesinger (28) hat in einem Interview offene Einblicke in ihr Privatleben gegeben. Dabei geriet die 28-Jährige regelrecht ins Schwärmen, als es um ihren neuen Freund ging.

In früheren Beziehungen habe sie schlechte Erfahrungen gemacht. "Männer haben versucht, die Kontrolle über mich und meinen Körper zu bekommen", sagt sie. Dadurch habe sie begonnen, an sich selbst zu zweifeln.

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Gegenüber dem Magazin "Esquire Germany" erzählt sie, dass sie bei ihrem aktuellen Partner endlich glücklich sei. "Ich könnte nicht glücklicher sein", schwärmt das Model.

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Sehnsucht nach einer Hochzeit

Die Influencerin gesteht auch, dass sie sich schon lange eine Hochzeit wünsche. Mit der Zeit habe sie diesen Wunsch aber kritisch hinterfragt. "Ich bin mit Prinzessinnen-Storys groß geworden und die heiraten am Ende alle", erklärt sie.

Dabei sei ihr bewusst geworden, wie sehr sie von romantischen Geschichten und traditionellen Rollenbildern beeinflusst wurde.

Kritik am Umgang mit Frauenrechten

Besonders kritisch sieht Giesinger, wie manche Medien ihre Aussagen zum Thema Abtreibung aus dem Zusammenhang reißen. Das führe zu massiven Anfeindungen in sozialen Medien.

"Frauen ihre Selbstbestimmung über den eigenen Körper absprechen zu wollen, ist keine Meinung mehr", macht sie deutlich. Sie wolle weiterhin offen über diese gesellschaftlichen Missstände sprechen.