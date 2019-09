Gift aus Apotheke: Frau und Neugeborenes sterben

Eine 28-jährige Kölnerin holte sich ein eigenproduziertes Medikament aus einer Apotheke. Kurze Zeit später starb sie sowie ihr Kind.

Am Montagabend teilte die Kölner Polizei mit, dass vergangene Woche eine 28-Jährige und ihr per Notkaiserschnitt geborenes Kind gestorben sind. Der tragische Grund: Die Frau nahm ein in einer Apotheke eigens hergestelltes Medikament zu sich. Es soll sich um ein Glukosegemisch gehandelt haben.Laut derzeitigem Ermittlungsstand soll die Arznei verantwortlich für den Tod der zwei Personen sein. Denn auch eine zweite Frau, die das selbe Mittel nahm, hatte kurz darauf Beschwerden. Sie brach die Einnahme ab.Nun warnen die Polizei sowie die Stadt Köln selbst davor, Mittel mit Glukose einzunehmen, die in der Heilig-Geist-Apotheke in Köln-Longerich hergestellt wurden. Patienten, die glukosehaltige Medikamente aus der Apotheke bekommen haben, werden gebeten, diese unverzüglich bei der nächsten Polizeistation abzugeben.