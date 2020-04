Giftiges Schaf gestohlen – Dieb droht jetzt Gefahr

Der Diebstahl eines Schafs hatte in Deutschland eine skurrile Warnung der Polizei zur Folge. Den Langfingern drohen schlimme Konsequenzen – das Tier ist für Menschen giftig!

Zwischen Dienstag und Mittwoch Mittag wurde von einem Feld zwischen Worms Herrnsheim und Worms Abenheim im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ein Schaf gestohlen.Den Dieben drohen beim Verzehr des Tieres schreckliche Konsequenzen, warnt die Polizeidirektion Worms in einer Aussendung. Diese sind allerdings nicht juristischer, sondern gesundheitlichen Natur.Der Grund: Das Fleisch ist für Menschen zurzeit ungenießbar, da die weiß-gehörte Heidschnucke, ein Nordisches Kurzschwanzschaf, erst vor wenigen Tagen geimpft worden war."Der oder die Täter sollten von einem Verzehr des Schafes ablassen und sich schnellstmöglich medizinisch untersuchen lassen, falls ein Verzehr in irgendeiner Art und Weise bereits stattgefunden hat", so die Polizei.