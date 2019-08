Gigi und Bella Hadid auf Mykonos ausgeraubt

Während einer Geburtstagsfeier wurde bei Gigi und Bella Hadid eingebrochen.

Ihren Urlaub hatten sich Bella und Gigi Hadid definitiv anders vorgestellt! Die beiden wurden auf der griechischen Insel Mykonos ausgeraubt."Lasst euch von Insta nicht täuschen. Wurden ausgeraubt. Kommen nie wieder zurück", schimpft Gigi Hadid auf Twitter. "Würde es nicht empfehlen. Gebt euer Geld woanders aus", schreibt sie weiter.Wie "TMZ" berichtet, hatten sich die Modelschwestern auf der Insel ein Haus gemietet, um den 34. Geburtstag ihrer älteren Schwester Alana zu feiern.Als sie in der Nacht von der Party zurückkamen, waren all ihre Sachen in der Wohnung verteilt – Schmuck, Kleidung, Taschen, Sonnenbrillen und andere Wertgegenstände waren weg. Direkt darauf alarmierten Bella und Gigi die Polizei, doch die sollen ihnen keine große Hilfe gewesen sein.Wer hinter dem Einbruch steckt, ist noch immer unklar. Die Schwestern vermuten, dass es sich bei den Tätern um Hausangestellte handelt, da diese auch Zugang zu dem Anwesen hatten.(lm)