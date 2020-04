Gigi Hadid und Zayn Malik bekommen ein Baby

Die On-/Off-Beziehung von Supermodel Gigi Hadid und "One Direction"-Schnuckel Zayn Malik ist eindeutig ON! Gigi ist schwanger!

Am Wochenende feierte Model Gigi Hadid ihren 25. Geburtstag. Mit dabei ihre Schwester Bella und Ex-One-Direction-Sänger Zayn Malik. Was jetzt rauskam: Die hübsche Hadid-Schwester feierte weit mehr. Das Model ist mit ihrem ersten Kind schwanger.Wahrscheinlich auch dank Corona konnte sie es ganze 2o Wochen geheimhalten, wie " TMZ " herausfand. Auf den Jubelfotos vom Wochenende, die die zukünftige Mama postete, ist noch weit und breit kein Anzeichen von einem Babybauch erkennbar.Gigi sitzt die Viruskrise auf der Familien-Farm in Pennsylvania aus. Wie die Fotos zeigen, ist auch Zayn bei ihr.Seit 2015 sind Gigi und Zayn einmal zusammen, dann wieder auseinander. Abwechselnd war das Paar himmelhoch jauchzend oder in tiefstem Liebeskummer. Zayn ließ sich aus Liebe zu ihr sogar ihre Augen auf den Oberkörper tätowieren.Immer wieder flammten Gerüchte auf, sie seien wieder zusammen. Seit Dezember pfiffen es die Spatzen von den US-Dächern, dass da wieder etwas läuft. Im Jänner wurden sie gemeinsam in New York gesichtet. Spätestens am Valentinstag hat Gigi die Gerüchte bestätigt als sie ein Foto von ihrem neuen/alten Liebsten postete.Nun brodelt die Gerüchteküche, ob es ein Bub oder ein Mädchen werden soll.