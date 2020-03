Gin-Verkostung vor dem Computer

Aufgrund der Coronakrise ist bei vielen Unternehmern die Kreativität gefragt. Auch die steirische Distillery Krauss sich etwas Neues einfallen lassen.

Und so funktioniert's

In Zeiten der Coronakrise und Social Distancing wird vieles über das Internet angeboten – Schulunterricht, Yogaklassen und Tanzkurse. Warum eigentlich nicht auch eine Gin-Verkostung. Das dachte sich wohl auch die Distillery Krauss aus der Steiermark und kommt via Computer zu euch nach Hause:"Bei dieser Live-Gin-Verkostung lernt ihr nicht nur unsere einzelnen Gins kennen, sondern erfahrt auch einiges über die Herstellung, die verschiedenen Botanicals, Alkoholsteuer und vieles mehr", so Bettina Sturmann. Ein bis eineinhalb Stunden lang dauert das Event via Zoom, bei dem ihr auch die Möglichkeit habt Fragen zu stellen oder auch mit anderen teilnehmenden Gin-Liebhabern zu vernetzen.Einfach eine Verkostbox für zwei Personen um 60 Euro auf www.distillery-krauss.com bestellen und dabei gleich angeben, an welchem der folgenden Termine du an der Live-Gin-Verkostung teilnehmen möchtest:Teilnehmen kann man übrigens auch ohne Versandbox.(Christine Scharfetter)