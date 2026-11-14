i Gina-Lisa Instagram "Ich habe keine Kraft mehr" Nach verpfuschter Po-OP – Gina-Lisa völlig am Ende Die Reality-TV-Persönlichkeit kämpft seit 2023 mit den Folgen einer missglückten Operation – jetzt zieht sie die Notbremse. Von Heute Entertainment 14.11.2026, 09:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Sommer 2023 ließ sich Gina-Lisa Lohfink in der Türkei den Po vergrößern. Doch der Eingriff ging gehörig schief: Das eingespritzte Füllgel Aquafilling blieb nicht dort, wo es sollte, sondern breitete sich in die Oberschenkel des ehemaligen "GNTM"-Stars aus.

Besonders schockierend: "Ich hab herausbekommen, dass ich nicht mal von einem Arzt operiert worden bin", erzählte sie. "Das war gar kein Arzt, der hat das gefälscht, die Papiere, Unterlagen – alles."

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Seit Jahren leidet die 39-Jährige unter offenen Wunden und Schmerzen. Eigentlich wäre für Dezember eine weitere OP geplant gewesen, doch diesen Termin wird sie nicht wahrnehmen, heißt es auf gala.de.

Körper braucht dringend eine Pause

Gegenüber der Bild-Zeitung erklärt Gina-Lisa: "Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin ausgelaugt. Ich muss mich ein bisschen regenerieren." Und weiter: "Mein Körper hat jetzt erst mal die Schnauze voll von OPs und Vollnarkosen."

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Trotz allem zeigt sich die Blondine kämpferisch. Erst kürzlich feierte sie mit Heidi Klum in New York und strahlt weiterhin auf dem roten Teppich – auch wenn hinter den Kulissen der Kampf gegen die Folgen der Pfusch-OP weitergeht.