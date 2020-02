Tierischer Nachwuchs bei Schumi-Tochter

Die Stute der 22-jährigen Gina Schumacher hat ein kleines Fohlen zur Welt gebracht.

Wie schon Mama Corinna Schumacher, ist auch ihre Tochter Gina ambitionierte Westernreiterin. Die 22-Jährige hat sich bereits mehrere Titel gesichert. So wurde sie 2017 zur Weltmeisterin in der Königsdisziplin Reining gekürt.Auf Instagram entzückt Gina ihre Fans regelmäßig mit Fotos von ihren Pferden und Turnieren. Auch ihr neues Posting kommt bei ihren 61.000 Followern gut an. Eines ihrer Pferde hat nämlich ein kleines Fohlen zur Welt gebracht. Zu den Bildern schrieb sie: "It's this time of the year!! Baby girl born today" (= "Es ist diese Zeit des Jahres!! Heute wurde ein kleines Mädchen geboren.")Erst vergangenes Jahr hatte Ginas Stute den kleinen Frankie zur Welt gebracht.