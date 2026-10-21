Startseite Unterhaltung Stars
Ginger Wollersheim und ihr Freund Lukas.
Ginger Wollersheim und ihr Freund Lukas.
RTL
Freund Lukas macht sich Sorgen

Ginger bereut Beauty-OP: "Gedacht, ich sterbe"

Reality-Schönheit Ginger Costello hat zahlreiche Beauty-Eingriffe hinter sich. Einen davon bereut sie zutiefst - und spricht über die Risiken.
Von Heute Entertainment
21.10.2026, 15:20
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ginger Costello ist bekannt dafür, bei Schönheitseingriffen nicht gerade zurückhaltend zu sein. Die Reality-Darstellerin hat bereits eine ganze Reihe von Beauty-OPs hinter sich. Doch nicht alle davon würde sie wiederholen.

Besonders eine Behandlung ist ihr negativ in Erinnerung geblieben: die Lippenpigmentierung. Von diesem Eingriff ist die 38-Jährige alles andere als begeistert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Ginger sammelte bei der Pigmentierung ihrer Lippen sehr schlechte Erfahrungen. "Gedacht, ich sterbe" - so beschreibt sie ihre Erlebnisse während des Eingriffs.

Partner macht sich Sorgen

Auch ihr Partner Lukas Reiter sieht die vielen Beauty-OPs seiner Liebsten nicht völlig sorgenfrei. Er macht sich Gedanken um ihre Gesundheit.

Ginger selbst gibt zu, dass sie sich "Eingriffe hat machen lassen, die teilweise wirklich lebensgefährlich sind". Diese ehrlichen Worte sind in der elften Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen.

Auch interessant

Schwere Kindheit! Tara Tabitha bricht in Tränen aus
Tara Tabitha holt sich "Beauty and the Nerd"-Sieg
Tara enthüllt TV-Geheimnisse: So viel verdient sie

Kritischer Blick auf den eigenen Körper

Hinter den zahlreichen Behandlungen steht offenbar ein kritischer Blick auf den eigenen Körper. Immer wieder kommt im Sommerhaus ihre Figur zur Sprache - als schlank empfindet sich Ginger selbst allerdings nicht.

Ob die Reality-Darstellerin nach dieser negativen Erfahrung mit der Lippenpigmentierung nun die Reißleine zieht, bleibt abzuwarten.

red, 21.10.2026, 15:20
Mehr zum Thema
Realitystar Trash TV TV RTL
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote