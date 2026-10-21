i Ginger Wollersheim und ihr Freund Lukas. RTL Freund Lukas macht sich Sorgen Ginger bereut Beauty-OP: "Gedacht, ich sterbe" Reality-Schönheit Ginger Costello hat zahlreiche Beauty-Eingriffe hinter sich. Einen davon bereut sie zutiefst - und spricht über die Risiken. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 15:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ginger Costello ist bekannt dafür, bei Schönheitseingriffen nicht gerade zurückhaltend zu sein. Die Reality-Darstellerin hat bereits eine ganze Reihe von Beauty-OPs hinter sich. Doch nicht alle davon würde sie wiederholen.

Besonders eine Behandlung ist ihr negativ in Erinnerung geblieben: die Lippenpigmentierung. Von diesem Eingriff ist die 38-Jährige alles andere als begeistert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ginger sammelte bei der Pigmentierung ihrer Lippen sehr schlechte Erfahrungen. "Gedacht, ich sterbe" - so beschreibt sie ihre Erlebnisse während des Eingriffs.

Partner macht sich Sorgen

Auch ihr Partner Lukas Reiter sieht die vielen Beauty-OPs seiner Liebsten nicht völlig sorgenfrei. Er macht sich Gedanken um ihre Gesundheit.

Ginger selbst gibt zu, dass sie sich "Eingriffe hat machen lassen, die teilweise wirklich lebensgefährlich sind". Diese ehrlichen Worte sind in der elften Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen.

Kritischer Blick auf den eigenen Körper

Hinter den zahlreichen Behandlungen steht offenbar ein kritischer Blick auf den eigenen Körper. Immer wieder kommt im Sommerhaus ihre Figur zur Sprache - als schlank empfindet sich Ginger selbst allerdings nicht.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Ob die Reality-Darstellerin nach dieser negativen Erfahrung mit der Lippenpigmentierung nun die Reißleine zieht, bleibt abzuwarten.