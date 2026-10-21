Ginger bereut Beauty-OP: "Gedacht, ich sterbe"

Ginger Costello ist bekannt dafür, bei Schönheitseingriffen nicht gerade zurückhaltend zu sein. Die Reality-Darstellerin hat bereits eine ganze Reihe von Beauty-OPs hinter sich. Doch nicht alle davon würde sie wiederholen.
Besonders eine Behandlung ist ihr negativ in Erinnerung geblieben: die Lippenpigmentierung. Von diesem Eingriff ist die 38-Jährige alles andere als begeistert.
Ginger sammelte bei der Pigmentierung ihrer Lippen sehr schlechte Erfahrungen. "Gedacht, ich sterbe" - so beschreibt sie ihre Erlebnisse während des Eingriffs.
Auch ihr Partner Lukas Reiter sieht die vielen Beauty-OPs seiner Liebsten nicht völlig sorgenfrei. Er macht sich Gedanken um ihre Gesundheit.
Ginger selbst gibt zu, dass sie sich "Eingriffe hat machen lassen, die teilweise wirklich lebensgefährlich sind". Diese ehrlichen Worte sind in der elften Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen.
Hinter den zahlreichen Behandlungen steht offenbar ein kritischer Blick auf den eigenen Körper. Immer wieder kommt im Sommerhaus ihre Figur zur Sprache - als schlank empfindet sich Ginger selbst allerdings nicht.
Ob die Reality-Darstellerin nach dieser negativen Erfahrung mit der Lippenpigmentierung nun die Reißleine zieht, bleibt abzuwarten.